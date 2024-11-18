Трамп-младший назвал «имбецилами» чиновников ВПК, пытающихся развязать войну

Трамп-младший: ВПК хочет успеть развязать войну до вступления в должность Трампа

Американский военно-промышленный комплекс стремится успеть развязать третью мировую войну до того, как должность президента займет Дональд Трамп. Об этом в соцсети Х написал Дональд Трамп — младший.

«Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет удостовериться, что третья мировая будет развязана до того, как у моего отца появится возможность установить мир и спасти человеческие жизни», — заявил сын избранного президента.

Таким образом Трамп-младший прокомментировал разрешение действующего главы государства Джо Байдена на удары вглубь территории России американскими ракетами. Он назвал «имбецилами» тех, кто пытается развязать войну и отметил, что нужно заморозить триллионы долларов, предназначенных Украине.

Представитель переходной команды Трампа заявил, что победивший на выборах президент может пересмотреть решение Байдена в отношении Украины.