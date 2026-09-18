На подлете к Москве с полуночи уничтожили 20 беспилотников

Собянин: силы ПВО с полуночи сбили 20 беспилотников на подлете к Москве

Ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 20 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале .

Уже к 1:33 ПВО уничтожила первые 10 дронов. А еще через полчаса мэр сообщил об отражении атаки еще 10 аппаратов.

Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне вечером градоначальник сообщил, что на подступах к городу уничтожили еще пять беспилотников. А за 12 часов минувшего дня, 17 сентября, по данным Минобороны России всего над регионами страны обезвредили 292 вражеских БПЛА.