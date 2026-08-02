Бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен заявил, что финны готовятся к войне с Россией. Об этом он рассказал РИА «Новости» , пояснив, что так на его соотечественников повлияла пропаганда.

«Да, они готовятся, что очень печально. Мне непонятно, к чему это все идет», — сказал политик.

По его словам, он не раз говорил соотечественникам, что Россия не собирается ни на кого нападать. После переезда на российскую территорию не раз публиковал видео о том, что россияне живут обычной и спокойной жизнью. Только финны ему не верили и обвиняли в пропаганде.

Туртиайнен подчеркнул, что финнам заморочили голову СМИ. Именно они создали такой нарратив, запугали финское население.

Туртиайнена в 2021 году исключили из правой националистической партии «Истинные финны». Политик выступал за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в Североатлантический альянс. В конце 2025 года вместе с супругой переехал в Россию.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что после решения Хельсинки о снятии запрета на размещение ядерного оружия на своей территории страна попадет на карту целей для российского ЯО.