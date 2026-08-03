Финская элита хочет войны с Россией, чтобы уйти от ответственности за провалы в политике. Об этом РИА «Новости» рассказал экс-депутат местного парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

По его словам, все, что связано с ЕС и вступлением в НАТО, было сделано незаконно, в обход Конституции.

«Сейчас финская элита боится, что им придется отвечать за все это, и потому они даже хотят войны (с Россией — прим. ред.), чтобы с помощью нее уйти от ответственности», — подчеркнул Туртиайнен.

Парламентарий указал на необходимость восстановить отношения с Россией, а затем взять ответственность за провалы в политике Финляндии.

Накануне Туртиайнен заявил, что финны готовятся к войне с Россией, потому что на них повлияла пропаганда.