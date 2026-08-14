Подсчитано число книг, уничтоженных при атаках на склады Wildberries

Более 11 млн книг уничтожено на складах Wildberries в результате атак ВСУ

В результате атак беспилотников ВСУ на складские комплексы Wildberries уничтожены более 11 миллионов книг. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на оценку Ассоциации книгораспространителей, Ассоциации книгоиздателей России и Российского книжного союза.

В основном утрачены научно-популярные, детские и художественные издания, в том числе книги Маргариты Симоньян, Захара Прилепина, новая редакция Конституции, «Букварь» Надежды Жуковой.

Также среди них множество книг «Самый богатый человек в Вавилоне», «Кафе на краю земли», «К себе нежно», «Если все кошки в мире исчезнут», «451 градус по Фаренгейту» и другие.

Кроме того, пострадали пособия по ОГЭ и ЕГЭ к новому учебному году. Издательства запустили срочную печать дополнительных тиражей.

Днем ранее после атаки ВСУ началось возгорание на объекте Wildberries.