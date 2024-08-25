Стало известно о состоянии пострадавших после удара ВСУ по Ракитному

Гладков: 6 взрослых и ребенок в тяжелом состоянии после удара ВСУ по Ракитному

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

В результате удара украинских боевиков по Ракитянскому району пострадали 12 мирных жителей. Девять из них в больницах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Шесть человек в тяжелом состоянии, в том числе 16-летняя девочка, которая после операции находится в реанимации в Детской областной больнице. Наши врачи стараются стабилизировать состояние раненых», — написал он.

Губернатор пообещал помочь всем пострадавшим. При необходимости их перевезут в московские клиники. Он назвал прошедшую ночь очень тяжелой.

Погибли пять человек. Власти выразили искренние слова соболезнования их родным и близким.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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Ранее водитель авто получил ранения из-за удара БПЛА в Белгородской области, его госпитализировали. Из-за удара беспилотника у машины повредились стекла, кузов и колеса. До этого украинские дроны подорвали три авто и комбайн в регионе.

Президент Владимир Путин 22 августа провел совещание по ситуации в приграничных регионах России. Речь шла о Курской, Белгородской и Брянской областях.

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