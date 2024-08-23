Украинские БПЛА подорвали три машины и комбайн в Белгородской области

Губернатор Гладков: дроны ВСУ атаковали три автомобиля и комбайн под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

В Белгородской области украинские боевики атаковали дронами три автомобиля и комбайн. Водители транспортных средств не пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что два вражеских беспилотника сбросили взрывчатку в селе Тишанка Волоконовского района. В результате две легковушки получили повреждения.

В Белгородском районе в селе Черемошное дрон атаковал «Газель» — в машине выбило стекла, а также пострадали кузов и колеса. В Шебекинском городском округе в селе Графовка БПЛА разнес кабину комбайна.

Прибывшие на места ЧП представители оперативных служб устраняют последствия атаки ВСУ. Информация о последствиях уточняется.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что прошлой ночью средства противовоздушной обороны сбили семь украинских беспилотников над двумя российскими регионами. Над Белгородской областью уничтожили четыре БПЛА противника.

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