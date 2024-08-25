Пятеро мирных жителей погибли при обстреле ВСУ поселка Ракитное в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли Ракитное, 5 человек погибли и 12 ранены

ВСУ посреди ночи нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области. В результате террористической атаки погибли пять мирных жителей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К огромному горю, вражеский обстрел унес жизни пятерых мирных жителей. <…> В результате обстрела получили ранения 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних», — отметил глава области.

Двоих детей доставили в больницу, 12-летнему мальчику оказали медицинскую помощь на месте. Двоих взрослых пострадавших доставили в больницу Ракитного, семерых отвезли в медучреждения Белгорода, сообщил Гладков.

Ранее глава региона сообщил, что существуют риски остаться без отопления этой зимой. Он предложил создать мобильную котельную и дополнительные генераторы.