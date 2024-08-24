Водитель авто получил ранения из-за удара БПЛА в Белгородской области

Губернатор Гладков: из-за атаки дрона пострадал житель белгородского села

Фото: РИА «Новости»

Украинский БПЛА атаковал легковой автомобиль в селе Никольское в Белгородской области, водитель получил ранения. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчина получил минно-взрывную травму правого плеча. Пострадавшего доставили в городскую больницу.

«Медики оказали ему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась, пострадавший будет проходить лечение амбулаторно», — уточнил Гладков.

Из-за удара беспилотника у машины повредились стекла, кузов и колеса.

Ранее дроны ВСУ атаковали Воронежскую область, российские военные ликвидировали пять аппаратов. Из-за падения осколков произошел пожар на территории региона, началась детонация взрывоопасных объектов. В области ввели режим ЧС и объявили эвакуацию нескольких сел Острогожского района. Всего вывезли порядка 200 человек. Большинство из них отказались от размещения в ПВР и заселились к родственникам.

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