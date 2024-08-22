Путин начал совещание по ситуации в приграничных регионах России

Президент Владимир Путин начал совещание по ситуации в приграничных регионах страны. Мероприятие проходит в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в пресс-службе Кремля.

Речь идет о Курской, Белгородской и Брянской областях.

В начале конференции Путин дал слово вице-премьеру Денису Мантурову, которого президент просил лично заняться всеми вопросами социально-экономического характера на указанных территориях. Участниками мероприятия стали главы трех приграничных областей.

Минобороны ранее объявило о создании трех новых группировок войск: «Брянск», «Белгород» и «Курск». Командующие будут отвечать за защиту территорий и населения от вражеских атак.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий исключил мирные переговоры с Украиной после вторжения ВСУ в Курскую область. По его словам, диалог нельзя вести ни на каких условиях.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что ответ Украине на атаку украинских военных находится в ведении Верховного главнокомандующего, сообщил RT.