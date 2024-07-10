Стало известно, как передача ВСУ F-16 повлияет на спецоперацию

Депутат Картаполов: передача Украине истребителей F-16 не повлияет на ход СВО

Фото: Pxhere

Передача истребителей F-16 Украине никак не повлияет на ход специальной военной операции. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью РИА «Новости».

«Мы давно их ждем, давно готовимся», — предупредил депутат.

Картаполов отметил, что российская сторона давно знала, что западные страны до конца лета «что-нибудь подсунут» Украине. А кроме истребителей, ничего и не осталось.

Ранее Норвегия пообещала передать Украине шесть F-16. Нидерланды выделят Украине деньги на закупку вооружения для самолетов этого типа. Но украинских летчиков довольно некачественно готовят к пилотированию американских истребителей. Украина даже обвинила США в затягивании обучения пилотов F-16.

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