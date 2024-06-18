«Это не аргументы». Украина обвинила США в затягивании обучения пилотов F-16

Депутат Устинова: США намеренно затянули обучение пилотов ВСУ работе с F-16

United States Air Force
Фото: United States Air Force

США по политическим мотивам затянули обучение украинских пилотов работе с истребителями F-16. Депутат Верховной рады Украины Александра Устинова в интервью The Times назвала оправдания Пентагона смехотворными.

Она прокомментировала слова представителя Минобороны США, что украинским военным потребуется более тщательная подготовка перед практическим применением F-16. Устинова уверена, что дело не в этом, и назвала его заявление смехотворным.

«Это не аргументы, это оправдания, и они продолжают придумывать их снова и снова», — сказала она.

Устинова раскритиковала заокеанских партнеров в намеренном затягивании курсов и недостаточном количестве мест. Украинская сторона предлагала принять на обучение еще 10 военных, но США, по словам депутата, отказали. По ее мнению, это сделали по политическим мотивам: США опасались реакции России на отправку слишком большого количества истребителей.

Военный эксперт, политолог Вадим Мингалев заявил «Известиям», что на обучение пилотированию F-16 потребуется от полугода до года. Он объяснил, что американская техника намного сложнее советской.

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