Нидерланды выделят Украине деньги на закупку вооружения для F-16

Нидерланды дополнительно передадут украинскому руководству 300 миллионов долларов. Деньги пойдут на закупку вооружения для истребителей F-16. Об этом во время саммита НАТО в Вашингтоне заявил министр обороны Рубен Брекельманс, его процитировало пресс-служба голландского Минобороны.

Глава ведомства отметил, что вооружение закупят напрямую у производителей. Боеприпасы для F-16 будут иметь решающее значение для ВСУ, добавил Брекельманс.

Ранее глава глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что страна передаст Украине мобильную криминалистическую лабораторию. Ее стоимость составляет порядка шести миллионов евро.