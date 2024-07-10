Нидерланды выделят Украине деньги на закупку вооружения для F-16

МО Нидерландов направит ВСУ €300 млн для покупки вооружения истребителей F-16

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Нидерланды дополнительно передадут украинскому руководству 300 миллионов долларов. Деньги пойдут на закупку вооружения для истребителей F-16. Об этом во время саммита НАТО в Вашингтоне заявил министр обороны Рубен Брекельманс, его процитировало пресс-служба голландского Минобороны.

Глава ведомства отметил, что вооружение закупят напрямую у производителей. Боеприпасы для F-16 будут иметь решающее значение для ВСУ, добавил Брекельманс.

Ранее глава глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что страна передаст Украине мобильную криминалистическую лабораторию. Ее стоимость составляет порядка шести миллионов евро.

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