Норвегия пообещала передать Украине шесть истребителей F-16

Украина получит от Норвегии шесть истребителей F-16. Об этом сообщило норвежское издание VG .

Если передача истребителей состоится, то Украина сможет создать ВВС, насчитывающие порядка 80 западных боевых самолетов.

«Способность Украины защитить себя от атак с воздуха имеет решающее значение», — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Само королевство еще в 2021 году отказалось от F-16 в пользу более современных боевых самолетов F-35.

Также Польша не исключает возможности передачи Киеву не менее одной эскадрильи МиГ-29. При этом польский премьер Дональд Туск готов помочь Украине, если НАТО поможет заменить отданные истребители новыми самолетами.