Украинских летчиков плохо подготовили к пилотированию F-16

Украинских пилотов довольно некачественно готовят к пилотированию американских истребителей F-16. Об этом написало издание Defense News со ссылкой на чиновников из Соединенных Штатов.

«Система подготовки на F-16 достаточно скудна», — процитировало оно высокопоставленного чиновника из Минобороны США.

Кроме того, в материале указывается, что для обучения годится совсем небольшое количество летчиков: чтобы пилотировать такие самолеты, нужно знать технический английский язык. Необходимы и команды техников. Сейчас, по данным собеседников СМИ, подготовку проходят лишь около десятка человек — это «горстка пилотов, и это только пилоты».

Один из источников призвал не торопиться с поставкой F-16 Украине, пока эти самолеты не станут более полезными для ее бойцов.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков предположил, что F-16 просто не смогут стартовать, поскольку по украинским аэродромам бьют российские войска, а взлет этих самолетов требует идеально чистой ВПП.