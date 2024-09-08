Стали известны имена ликвидированных в Полтаве офицеров ВСУ

Полтавский горсовет раскрыл имена сотрудников военного института связи, ликвидированных в результате удара Вооруженных сил России 3 сентября. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В списке погибших числятся старший преподаватель колледжа подполковник Андрей Назаренко, старший инженер технической части майор Сергей Андрущук, помощник начальника колледжа подполковник Сергей Дюдюк, инструктор учебного взвода Виталий Кучерук и другие.

Украинская армия лишилась около 500 человек после удара по тренировочному центру в Полтаве. В здании находились иностранные наемники, в том числе из ФРГ, Франции, Польши и Швеции.

Атака ВС России на центр в Полтаве стала одной из самых мощных с начала СВО. Там обучались военные с фронта, заявили немецкие журналисты.