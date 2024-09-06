Удар по военному центру в Полтаве лишил ВСУ около 500 боевиков

ТАСС: ВСУ потеряли около 500 человек во время удара по центру в Полтаве

ВСУ лишились около 500 человек во время удара по тренировочному центру в Полтаве, рассказал ТАСС военный источник. По его словам, в пораженном здании находились и наемники, в частности из Франции, Германии, Швеции и Польши.

Солдаты удачи занимались подготовкой украинских военных.

«Третьего сентября текущего года нанесен групповой ракетный удар ОТРК „Искандер-М“ по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в городе Полтаве. В результате удара погибло и ранено около 500 специалистов», — уточнил собеседник агентства.

Удар по центру ВСУ в Полтаве назвали одним из самых мощных с начала спецоперации. Немецкие журналисты отметили, что там обучали в том числе военных с фронта.