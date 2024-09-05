Удар по училищу ВСУ в Полтаве назвали одним из самых мощных за время СВО

В попавшем под российский ракетный удар училище связи в Полтаве обучали военных со всей Украины, в том числе с фронта. Об этом сообщило немецкое издание Bild .

По данным журналистов, эта атака была одной из самых разрушительных с начала СВО. Издание сообщило о 53 погибших и более чем 300 раненых. Однако даже на самой Украине многие заявляют, что эти цифры гораздо выше. Например, блогер по имени Богдан сообщил о гибели минимум 760 военных.

Удар по училищу нанесли 3 сентября двумя ракетами «Искандер». По сообщению Министерства обороны, в учебном заведении зарубежные инструкторы готовили специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов БПЛА.