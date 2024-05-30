США предрекли разрушение мощи после победы России на Украине

«Если бы Россия преуспела здесь (на Украине — прим. ред.), это был бы еще один Сайгон, еще один Кабул с точки зрения эрозии американской мощи», — сказал он.

Подобный исход еще больше повлияет на баланс сил в Европе, подорвет стабильность, отметил Бильдт.

Пока страны Североатлантического альянса не пришли к единому мнению о поддержке Украины. В частности обсуждается снятие ограничений на использование оружия, которое передают ВСУ, для поражения территории России. Соединенные Штаты пока сомневаются в этом вопросе. Тем не менее США усилили антироссийскую кампанию.