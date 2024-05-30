Страны НАТО разошлись во мнениях о поддержке Украины

Страны Североатлантического альянса не пришли к единому мнению о дальнейшей поддержке Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью порталу Euractiv .

«У нас в НАТО есть разные мнения по поводу поддержки Украины <…> Приверженность стран НАТО весьма сильна. Вопрос в том, сможем ли мы сделать это вместе?» — сказал он.

В настоящее время обсуждается несколько идей, в том числе возможность создания фонда военной поддержки в размере 100 миллиардов евро, институционализация специальных координационных платформ, назначение представителя НАТО на Украине.

«А также вопрос о членстве и двусторонних соглашениях по безопасности», — указано в материале.

Вероятно, члены военно-политического блока обсудят снятие западными странами ограничений на использование оружия, которое передают ВСУ, для поражения территории России.

У стран НАТО разные позиции по поводу того, позволять ли Украине бить оружием западным оружием по России. За то, чтобы пойти на этот шаг, выступают генсек НАТО Йенс Столтенберг, Польша, Британия и Швеция, против — Италия и Германия. США пока сомневаются в этом вопросе. Американский президент Джо Байден и его команда «обеспокоены» тем, насколько ВСУ способны отражать российские атаки.