США усилили антироссийскую кампанию, используя слишком очевидные приемы пропаганды и выставляя себя посмешищем. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«В целом СВР фиксирует нарастание попыток Госдепартамента настроить всю мировую общественность против России, даже не стесняясь выставлять себя на всеобщее обозрение посмешищем в этом процессе», — заявили разведчики.

Ведомство заявило о превращении Госдепа в «беспринципный пропагандистский рупор» и обвинило в неспособности воспринимать объективную реальность. По словам СВР, американцы использовали для проведения антироссийской кампании слишком топорные методы, заметные невооруженным глазом.

Российская разведка раскрыла планы американцев распространить в интернете ролики о «российской угрозе», предназначенные для аудитории в Швеции и Финляндии. СВР сообщила, что цель этой кампании — запугать местных жителей якобы существовавшими территориальными претензиями соседнего государства и посеять панику времен «маккартизма» в США.