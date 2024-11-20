Вооруженные силы Украины имеют лишь полсотни баллистических ракет ATACMS. Их поставки из США по-прежнему ограничены, сообщила британская газета The Times .

Белый дом разрешил использовать западные дальнобойные вооружения для ударов по России, но не уточнил, сколько их в арсенале Украины. Пентагон тоже не стал вдаваться в подробности.

По оценкам автора статьи, ВСУ испытывают дефицит ATACMS, имея всего около 50 ракет. Их поставки ограничены, несмотря на то, что на Украине достаточно пусковых установок.

Украинские войска запустили ATACMS по Брянской области, а еще раньше атаковали ими Луганск и Севастополь. Американский журналист Джексон Хинкл предупредил о разрушительном ответном ударе России, попрощался с Украиной и ее президентом Владимиром Зеленским.