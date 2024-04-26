Американские ракеты ATACMS: история создания, характеристики, применение Украиной | 360°

Мир 26 апреля 2024, 15:14 ATACMS — наследие холодной войны. Что известно об американских ракетах, поставленных ВСУ Политолог Кошкин: российские ЗРК отлично сбивают ракеты ATACMS, переданные ВСУ Испытания ATACMS в Южной Корее. Фото: Defense Ministry / Global Look Press

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Украине «тайно», как утверждают СМИ, передали новый комплект американских ракет ATACMS — на этот раз максимальной дальности. Это не изменит ход спецоперации, но точно заставит потрудиться российскую ПВО. Впрочем, хваленые американские боеголовки уже сбивали, так что их ждет судьба всей военной техники Запада, которую посмели повернуть против России.

Передача ракет ATACMS Украине: что известно

Соединенные Штаты в марте тайно передали Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS, сообщили зарубежные СМИ. Эти модификации могли поражать цели на расстоянии до 165 километров и были предназначены для атак по Крыму. Несколько таких боеголовок российская армия сбила над Черным морем и Белгородской областью.

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В новом пакете западной помощи ВСУ получат ATACMS дальностью до 300 километров. Американская сторона также выразила надежду, что это подтолкнет Германию передать украинцам Taurus. Но пока немецкий оборонный концерн-производитель MBDA приостановил производство этих ракет из-за отсутствия заказов правительства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки новых партий западного вооружения стали очередным доказательством того, что США — прямые участники российско-украинского конфликта.

Характеристики и история создания ракет ATACMS

Американский армейский тактический ракетный комплекс, или сокращенно ATACMS, включает в себя твердотопливные тактические баллистические ракеты класса «земля — земля». Это одно из последних порождений холодной войны: разработку боеголовок начали в 1982 году, уже к 1991-му они поступили на вооружение армии США.

Дальность ATACMS — от 165 до 300 километров в зависимости от модификации. Они могут поражать противника кассетной или осколочно-фугасной «начинкой» в радиусе до 15 метров. Всего существует семь разновидностей ракет, разработку восьмой версии американцы свернули. Запуск происходит с ракетных установок HIMARS.

Ракетная установка может вести огонь в высоком темпе и довольно точно поражать заданные цели. Хотя ATACMS считаются управляемыми, большую часть пути они движутся по предварительно заданной траектории, а затем — под управлением инерциальной системы наведения с помощью GPS.

Боеголовки развивают скорость свыше М=3 (число Маха), то есть более 3675 километров в час. Себестоимость одной ракеты в среднем — около 1,5 миллиона долларов. ATACMS стоят на вооружении у десятка стран, включая США, и успели поучаствовать в Войне в Персидском заливе и Иракской войне.

Ракеты MGM-140 ATACMS / Викимедиа

Как ВСУ смогут применять ATACMS

Хотя российская армия уже сбивала ATACMS, менее опасными они не стали, отметил в разговоре с 360.ru завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор политических наук и профессор Андрей Кошкин.

Если ВСУ подгонят пусковые установки достаточно близко, ракеты смогут поразить удаленные российские территории. Однако Соединенные Штаты поставили условие — применять ATACMS только по бывшей украинской территории. Значит, под ударом окажется Крым, в частности Крымский мост. Андрей Кошкин

Политолог подчеркнул, что российские средства противовоздушной обороны — от зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» до С-400 — могут запросто сбить ATACMS. Тем более что такой опыт есть.

Следовательно, американские боеголовки не смогут изменить положение на линии боевого соприкосновения.