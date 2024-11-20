Боеспособность США оказалась под угрозой из-за Украины

Американские военные склады опустели из-за оказания помощи Украине и Израилю. США пришлось пожертвовать системами ПВО и истощить собственные запасы, заявил на мероприятии Института Брукингса глава Индо-Тихоокеанского командования Пентагона Самуэль Папаро. Об этом сообщил «Интерфакс» .

«С учетом того, что некоторые из систем Patriot были задействованы, некоторые из ракет класса „воздух-воздух“ были задействованы. Это сейчас истощает запасы, и утверждать обратное было бы нечестно», — сказал он.

Папаро предупредил, что отправка систем на Украину и Ближний Восток непременно скажется на готовности отразить угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе. Последний офицер назвал самым напряженным с точки зрения количества и качества необходимых боеприпасов, ведь Китай является самым сильным и оснащенным противником США во всем мире.

Американцы обеспечили две трети военной помощи НАТО в адрес Украины. Бывший канцлер Минобороны Эстонии Кусти Салм пожаловался на слишком быстро истощившиеся арсеналы стран Запада.