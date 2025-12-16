США и ЕС откажут Украине в одном из ключевых требований

Украина настояла на том, чтобы партнеры официально ратифицировали гарантии безопасности. Однако этого не произойдет, заявил писатель Дэвид Игнатиус в онлайн-чате с читателями газеты The Washington Post .

«В идеале гарантии безопасности США должны ратифицироваться конгрессом, а европейские гарантии — их парламентами. Я не думаю, что это произойдет», — сказал он.

По мнению Игнатиуса, лидеры различных стран подпишут гарантии с очень конкретными деталями мониторинга прекращения огня и порядка реагирования на нарушения. Он подтвердил, что это не сильно отличается от членства в НАТО, но призвал относиться к гарантиям по аналогии с пятой статьей устава скептически. Сам принцип коллективной безопасности безотносительно Украины себя изжил — вряд ли американский президент Дональд Трамп пожертвует Майами, чтобы спасти Вильнюс.

Игнатиус усомнился, что конфликт урегулируют в ближайшее время. Наиболее вероятным сценарием он назвал продолжение боевых действий в течение 2026 года. Журналист допустил, что США могут выйти из кампании и Европе придется в одиночку снабжать Украину.

Мирное соглашение обсуждали на переговорах в Берлине. Одним из ключевых вопросов стали территориальные уступки. Трамп заявил, что Украина уже потеряла часть земель, а Владимир Зеленский не согласился с американской позицией.