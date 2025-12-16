Трамп заявил, что Украина уже потеряла часть территории

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина до заключения потенциальной сделки с Россией уже потеряла часть территорий. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Журналисты из пула Белого дома спросили президента, включал ли обсужденный в Берлине мирный план территориальные уступки со стороны Украины. Трамп ответил, что она и так лишилась некоторых земель, не подтвердив, но и не опровергнув информацию об условиях будущей сделки.

«Честно говоря, они уже потеряли эту территорию. <…> Похоже, дела идут хорошо. Но мы говорим об этом уже давно, и это непростой вопрос», — сказал он.

Трамп также заявил, что стороны как никогда близки к урегулированию конфликта. Он поблагодарил европейских лидеров за участие в мирном процессе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция США по территориальному вопросу отличается от украинской. Диалог, по его словам, продолжится.