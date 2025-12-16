Сразу после двухдневных переговоров представителей США с руководством Украины западные СМИ поспешили сообщить, что «встреча прошла продуктивно». Ссылались они на неназванного американского чиновника и некоего «главного переговорщика», который якобы заявил о реальном прогрессе в Берлине.

«Американский чиновник, заявил, что 90% вопросов между Россией и Украиной уже решены, а ключевой темой стали гарантии безопасности. По его словам, Дональд Трамп уверен, что сможет убедить Россию принять для Украины гарантии, аналогичные пятой статье устава НАТО. Переговоры признаны весьма позитивными — достигнут консенсус по многим пунктам, включая возможное вступление Украины в ЕС и обсуждение территорий. Трамп доволен прогрессом, европейские представители проявили себя отлично, но чиновник предупредил, что предложения по гарантиям безопасности не будут действовать вечно», — сообщил британский канал Sky News.

Столь оптимистичный тон журналистов из Великобритании, которая не заинтересована в окончании конфликта, настораживает сам по себе. Чему им радоваться, если Украина, по их словам, согласилась почти на все требования, выдвинутые американцами? Требования, которые еще неделю тому назад все СМИ глобалистов называли «написанными под диктовку Москвы»?

Да и на прямые высказывания Трампа, который по своему обыкновению повторяет что-то в духе «все хорошо, прекрасная маркиза», тоже полагаться нельзя. Как тогда оценить реальный прогресс в переговорах, если он, разумеется, есть?

Лично я в таком случае больше ориентируюсь на реакцию европейцев и слова представителей Киева, которые в силу специфических причин просто не могут позволить себе отступать — даже в риторике — дальше определенных красных черт.