Территории в обмен на Трампа. В Берлине договорились обо всем, но не о главном
Сразу после двухдневных переговоров представителей США с руководством Украины западные СМИ поспешили сообщить, что «встреча прошла продуктивно». Ссылались они на неназванного американского чиновника и некоего «главного переговорщика», который якобы заявил о реальном прогрессе в Берлине.
«Американский чиновник, заявил, что 90% вопросов между Россией и Украиной уже решены, а ключевой темой стали гарантии безопасности. По его словам, Дональд Трамп уверен, что сможет убедить Россию принять для Украины гарантии, аналогичные пятой статье устава НАТО. Переговоры признаны весьма позитивными — достигнут консенсус по многим пунктам, включая возможное вступление Украины в ЕС и обсуждение территорий. Трамп доволен прогрессом, европейские представители проявили себя отлично, но чиновник предупредил, что предложения по гарантиям безопасности не будут действовать вечно», — сообщил британский канал Sky News.
Столь оптимистичный тон журналистов из Великобритании, которая не заинтересована в окончании конфликта, настораживает сам по себе. Чему им радоваться, если Украина, по их словам, согласилась почти на все требования, выдвинутые американцами? Требования, которые еще неделю тому назад все СМИ глобалистов называли «написанными под диктовку Москвы»?
Да и на прямые высказывания Трампа, который по своему обыкновению повторяет что-то в духе «все хорошо, прекрасная маркиза», тоже полагаться нельзя. Как тогда оценить реальный прогресс в переговорах, если он, разумеется, есть?
Лично я в таком случае больше ориентируюсь на реакцию европейцев и слова представителей Киева, которые в силу специфических причин просто не могут позволить себе отступать — даже в риторике — дальше определенных красных черт.
Скажем, выступая на совместной пресс-конференции с Зеленским, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что, согласно предложенному списку гарантий безопасности для Украины, обеспечивать перемирие будут войска НАТО и ЕС. «NATO und EU-truppen» — так это звучало на языке оригинала.
Мало того, что это де-факто перечеркивает все предыдущие договоренности России и США и в категорической форме противоречит нашим требованиям, так еще с этой фразой при переводе на украинский произошел забавный казус, когда явно разволновавшаяся переводчица произнесла: «Трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать перемирие».
А ведь так и будет, если они только сунутся на территорию Украины.
Вторым важным сигналом о том, что не все в порядке, стали многочисленные кулуарные заявления представителей Киева. Они отмечали, что о добровольном выводе ВСУ из Донбасса речи быть не может. Это, видимо, и есть те самые 10%, по которым в Берлине так и не договорились. Но ведь, по сути, эти 10% стоят остальных 90%. И пока, извините за пафос, враг продолжает топтать нашу землю, СВО не закончится. Это понятно не только Трампу, заявившему, что Украина уже потеряла территорию, но даже Зеленскому.
Тут, как мне кажется, кроется самый главный ответ на вопрос, чем на самом деле закончились переговоры в Берлине.
А ничем. Киев не принял самое важное из условий капитуляции, прекрасно понимая, что мы их все равно дожмем и Донбасс будет полностью освобожден. И не только Донбасс.
Будет — но не сейчас, через какое-то время. А так, глядишь, к этому самому времени в Соединенных Штатах, может быть, сменится президент. По крайней мере, Зеленский и его европейские подельники рассчитывают как раз на это.
В итоге, разменяв территории на Трампа, они получат главное: еще несколько лет для того, чтобы подготовиться к большой войне с Россией. А ведь это именно то, чего мы сегодня стараемся не допустить.