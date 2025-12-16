Пока Украина и ее партнеры в Европе продолжат противиться мирному соглашению, Россия одержит победу на поле боя. Американский аналитик Алан Уотсон сообщил об этом в соцсети X .

«На фоне непреклонности Запада и Украины Россия будет продолжать наступление по всей линии соприкосновения, тогда как украинская оборона будет медленно, но неумолимо рушиться», — сказал он.

Уотсон назвал Украину несносным ребенком континента, ради которого Европа отвергла мирные инициативы США. Он предостерег Запад от продолжения попыток дестабилизировать России, так как это сравнимо с игрой в «ядерную рулетку».

Ранее в Берлине завершился второй день переговоров между США и Украиной. Американский президент Дональд Трамп заявил, что стороны как никогда приблизились к урегулированию конфликта.