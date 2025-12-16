Зеленский заявил о разных позициях с США на переговорах по вопросу территорий

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров в Берлине с представителями США заявил, что пока не удалось устранить разногласия по вопросу территорий. Трансляцию вел YouTube-канал его офиса.

Глава киевского режима добавил, что украинские представители продолжат диалог с американскими делегатами. По его словам, они почти круглосуточно работают ради достижения результата, так как не по всем вопросам удалось договориться.

«Диалога касаемо территорий было достаточно. Мне кажется, что пока у нас разные позиции», — подчеркнул Зеленский.

Ранее американский аналитик Алан Уотсон назвал Украину несносным ребенком континента, ради которого европейцы отвергают мирные инициативы Вашингтона. По его словам, пока Киев и его европейские партнеры сопротивляются заключению мирного соглашения, Россия продолжит наступать и неумолимо рушить оборону ВСУ.