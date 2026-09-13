Средства ПВО за сутки сбили 902 беспилотника ВСУ
Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили 902 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
Кроме дронов, ПВО уничтожила семь управляемых авиационных бомб. Также российские военные сбили два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.
С начала специальной военной операции российские средства ПВО уничтожили почти 235 тысяч дронов ВСУ.
Также бойцы ВС России нанесли удары по логистическим центрам, железнодорожной инфраструктуре и энергетическим объектам Вооруженных сил Украины.
Накануне российские военные атаковали высокоточным оружием и беспилотниками центр обработки данных «Интеркарс» в Киеве и металлургический завод «Интерпайп сталь» в Днепропетровске.
Помимо этого, под удар попали металлургические заводы и порты Украины, используемые в интересах ВСУ.