Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили 902 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны .

Кроме дронов, ПВО уничтожила семь управляемых авиационных бомб. Также российские военные сбили два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

С начала специальной военной операции российские средства ПВО уничтожили почти 235 тысяч дронов ВСУ.

Также бойцы ВС России нанесли удары по логистическим центрам, железнодорожной инфраструктуре и энергетическим объектам Вооруженных сил Украины.

Накануне российские военные атаковали высокоточным оружием и беспилотниками центр обработки данных «Интеркарс» в Киеве и металлургический завод «Интерпайп сталь» в Днепропетровске.

Помимо этого, под удар попали металлургические заводы и порты Украины, используемые в интересах ВСУ.