ВС России поразили завод в Днепропетровске и дата-центр в Киеве

Российские войска поразили металлургический завод «Интерпайп сталь» в Днепропетровске и центр обработки данных «Интеркарс» в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны .

По данным ведомства, удар по электроплавильному комплексу завода нанесли высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками. «Интерпайп сталь» — крупнейший на Украине производитель металлопроката для военной продукции.

Дата-центр в Киеве атаковали дронами «Герань». Этот объект использовали для хранения материальных средств военного назначения для ВСУ.

Также российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины в Одесской области. Через нее проходила значительная часть зарубежных поставок оружия и боеприпасов для ВСУ.

Ранее Минобороны сообщало об ударах по дата-центрам Украины утром в пятницу, 11 сентября.