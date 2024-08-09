Фейк: жителей Липецка призвали покинуть регион

В соцсетях и мессенджерах стали появляться сообщения о том, что всем жителям Липецка следует эвакуироваться из города из-за якобы опасности ударов со стороны ВСУ. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В различных соцсетях публиковались призывы скорее уезжать из города. По словам авторов таких заявлений, Липецк подвергся массированной атаке, поэтому всему населению следует в срочном порядке его покинуть.

Правда

Липецкую область действительно атаковали в ночь на 9 августа. По данным Минобороны, российские средства ПВО сбили над регионом 19 беспилотников ВСУ.

Правительство Липецкой области не объявляло эвакуацию. Губернатор Игорь Артамонов подчеркнул, что в соцсетях распространяются информационные вбросы, в которых местных жителей убеждают срочно покинуть дома. Он уточнил, что такие сообщения являются происками украинских ЦИПсО, которые пытаются посеять панику среди населения. По его словам, спецслужбы таким образом стремятся создать хаос на дорогах и ухудшить обстановку в регионе. Губернатор обратился к жителям и призвал их не поддаваться панике и оставаться в безопасном месте.

Из-за детонации взрывоопасных объектов власти объявили эвакуацию четырех населенных пунктов Липецкого района. В эту зону попали 416 домовладений. Для эвакуированных граждан власти развернули ПВР. Уже в 09:00 утра руководство региона сообщило, что жители могут возвращаться обратно в свои дома. В 09:28 глава Артамонов заявил, что Липецк и Липецкая область вернулись к обычной жизни, а движение транспорта вновь запустили.