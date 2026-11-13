Средства ПВО за ночь сбили 1198 украинских БПЛА над Россией

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь ликвидировали 1198 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи (с 20:00 по московскому времени 12 ноября до 08:00 13 ноября) дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Беспилотники ликвидировали над Белгородской, Астраханской, Владимирской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Орловской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Саратовской, Тульской и Тверской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

Утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате налета БПЛА на Волгоград погибли четыре работника южной промзоны.