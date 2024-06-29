Средства ПВО сбили украинский МиГ-29, пять ракет ATACMS и 10 снарядов HIMARS
Минобороны: средства ПВО сбили украинский МиГ-29
Средства противовоздушной обороны сбили МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Также силы ПВО уничтожили 119 украинских беспилотников, 10 реактивных снарядов HIMARS и пять оперативно-тактических ракет ATACMS.
Всего с начала СВО Вооруженные силы Украины лишились 616 самолетов, 26 896 дронов, 276 вертолетов, 525 ЗРК, 16 453 танков и других боевых бронированных машин.
Подпольщик Сергей Лебедев рассказал, что ВСУ во время воздушной тревоги поднимают самолеты в воздух, чтобы защитить их от российских атак.
Ранее Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка Шумы в Донецкой Народной Республике. Накануне российские войска освободили Раздоловку.