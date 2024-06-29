ВС России взяли под контроль поселок Шумы

Минобороны: российские войска освободили поселок Шумы в ДНР

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Шумы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Поселок взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр». За сутки российские войска улучшили тактическое положение и отразили шесть контратак ВСУ.

Украинская армия лишилась до 360 военнослужащих, двух боевых бронированных машин, автомобиля, гаубиц Д-20 и Д-30, орудия М119 и противотанковой пушки МТ-12 «Рапира».

Накануне ВС России освободили село Раздоловка в Донецкой Народной Республике. Подразделения «Южной» группировки войск также нанесли поражение живой силе и технике врага.

Уроки для взрослых. Что такое ретроградный Сатурн и на кого он повлияет

Ипотека, пенсии и ЖКХ. Какие нововведения вступают в силу 1 июля

Один реформатор и три консерватора. Что известно о кандидатах в президенты Ирана

Пенсия на горизонте. Дебаты с Трампом обрушили рейтинг Байдена

«Это неправильно». Заслуженный учитель РФ назвал абсурдом услугу «пара на выпускной»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте