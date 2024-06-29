ВС России взяли под контроль поселок Шумы
Минобороны: российские войска освободили поселок Шумы в ДНР
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Шумы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Поселок взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр». За сутки российские войска улучшили тактическое положение и отразили шесть контратак ВСУ.
Украинская армия лишилась до 360 военнослужащих, двух боевых бронированных машин, автомобиля, гаубиц Д-20 и Д-30, орудия М119 и противотанковой пушки МТ-12 «Рапира».
Накануне ВС России освободили село Раздоловка в Донецкой Народной Республике. Подразделения «Южной» группировки войск также нанесли поражение живой силе и технике врага.