Российские войска освободили Раздоловку
Минобороны: ВС России освободили село Раздоловка
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Раздоловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Село взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск. Бойцы ВС России заняли более выгодные рубежи.
«Нанесено поражение живой силе и технике», — добавили в Минобороны.
Всего с начала спецоперации Вооруженные силы Украины потеряли 615 самолетов, 276 вертолетов, 533 зенитных ракетных комплекса, 26 777 БПЛА, 16 446 танков и других боевых бронированных машин.
Утром 28 июня российские военные ударили по району дислокации украинских боевиков «Кракен»* под Николаевом. Подпольщики зафиксировали около семи прилетов.
* Нацбатальон «Кракен» признан террористическим и запрещен на территории РФ.