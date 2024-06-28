Российские войска освободили Раздоловку

Минобороны: ВС России освободили село Раздоловка

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Раздоловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Село взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск. Бойцы ВС России заняли более выгодные рубежи.

«Нанесено поражение живой силе и технике», — добавили в Минобороны.

Всего с начала спецоперации Вооруженные силы Украины потеряли 615 самолетов, 276 вертолетов, 533 зенитных ракетных комплекса, 26 777 БПЛА, 16 446 танков и других боевых бронированных машин.

Утром 28 июня российские военные ударили по району дислокации украинских боевиков «Кракен»* под Николаевом. Подпольщики зафиксировали около семи прилетов.

* Нацбатальон «Кракен» признан террористическим и запрещен на территории РФ.

«Это неправильно». Заслуженный учитель РФ назвал абсурдом услугу «пара на выпускной»

Кому, где и на сколько увеличат зарплаты с 1 июля 2024 года

Куклы, кровь и птичьи головы. Мошенники разорили пенсионерку в Подмосковье, «снимая порчу»

«Такой ажиотаж поднялся». Москвичка рассказала, как стала «девушкой на выпускной»

«Оборачивается, а собачки нет». Россиянам рассказали о правильном выгуле животных

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте