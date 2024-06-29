Подполье рассказало, как ВСУ пытаются спасти свои самолеты от российских ударов

Лебедев: ВСУ при тревоге поднимают самолеты в небо, чтобы спасти их от ударов

ВСУ во время воздушной тревоги поднимают самолеты в небо, чтобы избежать их повреждения от российских ударов. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости» .

«Как только включается тревога, украинские самолеты взлетают и летают, наворачивая круги», — объяснил он.

По информации Лебедева, так украинские войска поступили на авиабазе в Николаевской области, а также на аэродромах в Кировоградской и Хмельницкой областях.

Ранее войска России уничтожили позиции зенитного ракетного комплекса ВСУ С-300ПС в Одесской области. Видео с места событий опубликовало Минобороны РФ. Военные использовали для удара оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». В результате атаки ВС России ликвидировали радиолокационную станцию подсвета наведения, кабину боевого управления и низковысотный обнаружитель.