Подполье рассказало, как ВСУ пытаются спасти свои самолеты от российских ударов

Лебедев: ВСУ при тревоге поднимают самолеты в небо, чтобы спасти их от ударов

Фото: РИА «Новости»

ВСУ во время воздушной тревоги поднимают самолеты в небо, чтобы избежать их повреждения от российских ударов. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».

«Как только включается тревога, украинские самолеты взлетают и летают, наворачивая круги», — объяснил он.

По информации Лебедева, так украинские войска поступили на авиабазе в Николаевской области, а также на аэродромах в Кировоградской и Хмельницкой областях.

Ранее войска России уничтожили позиции зенитного ракетного комплекса ВСУ С-300ПС в Одесской области. Видео с места событий опубликовало Минобороны РФ. Военные использовали для удара оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». В результате атаки ВС России ликвидировали радиолокационную станцию подсвета наведения, кабину боевого управления и низковысотный обнаружитель.

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