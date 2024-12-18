Средства ПВО сбили три ракеты ВСУ в Ростовской области

Украинские боевики запустили ракеты по Ростовской области. Три запущенных снаряда сбили дежурные средства противовоздушной обороны, еще одна попала в хозяйственную постройку в районе Каменска. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь .

Он добавил, что, по предварительным данным оперативных служб, в ходе обстрела никто не пострадал. Слюсарь пообещал, что уточнит и раскроет детали воздушной атаки позднее.

В последний раз украинские боевики нанесли ракетный удар по Ростовской области 11 декабря. Тогда под обстрел попал Таганрог, где повреждение получило промышленное предприятие, а также 14 автомобилей.

Глава города Светлана Камбулова добавила, что пострадала котельная, через которую тепло поступало в 27 многоквартирных домов.

О том, что ВСУ использовали именно ракеты для удара по Таганрогу, подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. При этом он не уточнил тип снарядов.

Авторы ряда Telegram-каналов допустили, что украинские боевики использовали западные баллистические ракеты ATACMS или новый дрон-снаряд «Паляница».