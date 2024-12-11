ВСУ атаковали Таганрог дальнобойными американскими ракетами ATACMS

Украинские боевики могли нанести удар по Таганрогу в Ростовской области с помощью дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Об этом сообщил Telegram-канал Baza . Атака началась 11 декабря около 04:20.

«По предварительной информации, по Ростовской области было выпущено несколько американских баллистических ракет ATACMS», — сообщил источник.

Однако официально эта информация не подтверждена.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что город подвергся ракетному обстрелу, но не уточнил тип ракет. По его словам, в результате атаки было повреждено промышленное предприятие, а также сгорело 14 автомобилей.