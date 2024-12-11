Для атаки на Таганрог могли применить ракеты-дроны «Паляница»

Украинские боевики могли нанести удар по Таганрогу в Ростовской области с помощью ракет-дронов «Паляница». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Таганрог сегодня ночью, по предварительным данным, был атакован ракетами-дронами „Паляница“», — сообщил источник.

При этом Telegram-канал Baza публиковал данные о том, что по Ростовской области выпустили другие ракеты — американские баллистические ATACMS. По словам местных жителей, атака началась 11 декабря около 04:20.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил, что город подвергся обстрелу, но не уточнил тип ракет. По его словам, в результате атаки было повреждено промышленное предприятие, а также сгорело 14 автомобилей на парковке.

«По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Объем полученных повреждений уточняется», — заявил Слюсарь.

Глава города Светлана Камбулова добавила, что после удара в Таганроге получила повреждения котельная, в 27 многоквартирных домах пропало отопление.