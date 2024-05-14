Средства ПВО России сбили сбили украинские авиабомбы Hammer под Белгородом | 360°

Важное 14 мая 2024, 21:11 Средства ПВО России сбили сбили украинские авиабомбы Hammer под Белгородом РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны сбили украинские авиабомбы Hammer и беспилотники в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«С 18:00 до 19:30 по московскому времени пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемой авиабомбы Hammer и БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — сказано в публикации.

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Ранее российские ПВО уничтожили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, в регионе в пятый раз за утро объявили воздушную тревогу. Он рекомендовал жителям перейти в укрытия или спрятаться в помещениях со сплошными стенами.

Также ВСУ атаковали город Шебекино с помощью FPV-дрона. По словам Гладкова, в результате случившегося пострадал многоквартирный жилой дом.