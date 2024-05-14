Еще один украинский дрон сбили под Белгородом | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 18:34 Еще один украинский дрон сбили под Белгородом Минобороны: системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области Pxhere

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Российские системы противовоздушной обороны 14 мая около 17:00 ликвидировали украинский дрон над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — передали в оборонном ведомстве.

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В Белгороде и области более пяти раз за день включали сигнал воздушной тревоги. Украинские боевики с помощью дронов и артиллерии обстреляли село Щетиновка в регионе, повредило жилой дом. В этот же день с помощью FPV-дрона украинские военные ударили по Шебекину.