FPV-дрон атаковал многоквартирный дом в Шебекине | 360°

14 мая 2024, 16:09
FPV-дрон атаковал многоквартирный дом в Шебекине
Губернатор Гладков: ВСУ ударили по Шебекину с помощью FPV-дрона
Украинские боевики атаковали с помощью FPV-дрона город Шебекино. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате удара пострадал многоквартирный жилой дом. В здании выбило окна в четырех квартирах, осколками посекло фасад. Из местных жителей никто не пострадал.
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«На месте работают оперативные службы», — указал губернатор.
Ранее два беспилотника ВСУ ударили по территории Шебекина. Из-за атак повреждения получили два предприятия. По словам губернатора Гладкова, пострадала кровля здания и помещение столовой.
В тот же день украинские военные повредили линии электропередачи в Белгородской области. Без света остались жители Шебекина, Новой Таволжанки, Масловой Пристани, Графовки и Безлюдовки.
ВСУ
Боевики
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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