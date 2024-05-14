Сирены ракетной опасности включили в Белгороде в пятый раз за утро | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 12:41 Сирены ракетной опасности включили в Белгороде в пятый раз за утро Губернатор Гладков: в Белгороде сработала сирена ракетной опасности Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе в пятый раз за утро. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал он.

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Жителям, которые находятся на улице, необходимо спуститься в укрытие. Это уже пятое объявление тревоги в городе и области за утро. В первый раз 14 мая сирены включили около 05:00. Системы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.

Украинские военные также атаковали село Щетиновка в Белгородском районе с применением дронов и артиллерии. В центре населенного пункта повредили жилой дом.