Число погибших после обрушения дома в Белгороде выросло до 13 | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 23:36 Число погибших после обрушения дома в Белгороде выросло до 13 РИА «Новости»

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Число погибших при частичном обрушении многоэтажки в Белгороде выросло до 13 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что полный список погибших опубликуют после завершения спасательных работ. Глава региона добавил, что в подъездах дома, где произошло частичное обрушение после атаки ВСУ, дежурят силы самообороны.

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Ранее региональный Минздрав сообщил, что общее число пострадавших при обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде выросло до 31 человека. В город уже прибыли медицинские бригады из федеральных центров. Всех пострадавших осмотрят и примут решение, кого из них требуется перевести в федеральные клиники.

По последним данным МЧС России, из-под завалов извлекли тело взрослого и двух детей.

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин ранее высказался о разборе завалов белгородской многоэтажки на улице Щорса, отметив, что даже при имеющихся рисках повторного обрушения нужно рисковать, по крайней мере профессиональным спасателям, и спасать людей.