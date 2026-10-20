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    В ЛНР за сутки жертвами ударов ВСУ стали два человека

    Пасечник: в ЛНР из-за атак ВСУ погибли два человека, восемь ранены

    Фото: РИА «Новости»

    В Луганской Народной Республике за минувшие сутки под ударами ВСУ погибли два человека, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в «Максе».

    «В Новоайдарском муниципальном округе неонацисты атаковали „Газель“ и легковые автомобили, один мужчина погиб, еще трое ранены», — написал глава региона.

    Также мирный жители стал жертвой БПЛА на участке автодороги Новоайдар — Старобельск, еще один получил травмы.

    В Северодонецке, Старобельском и Кременском округах украинские военные атаковали мирных жителей, ехавших на «Газели», автомобиле, микроавтобусе и велосипеде. Ранены двое мужчин и две женщины.

    Также противник повредил транспортные средства, жилые дома, гражданскую и коммунальную инфраструктуру в нескольких районах республики.

    Системы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над территорией республики порядка 40 воздушных целей.

    Ранее ВСУ атаковали в ЛНР автомобиль ритуальной службы, в котором перевозили умершего.

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