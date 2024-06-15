Спасатели извлекли еще одного погибшего из-под завалов в Шебекине
МЧС: количество жертв на месте обрушения подъезда в Шебекине увеличилось до трех
Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Шебекине. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«Количество жертв увеличилось до трех человек», — отметили в ведомстве.
Подъезд многоквартирного дома в Шебекине Белгородской области обрушился в результате атаки ВСУ. Ранее спасатели вытащили из-под завалов тела погибших мужчины и женщины.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обрушения подъезда пострадали семь человек. Разрушено более 20 квартир. Спасатели вывезли с места разбора завалов более 105 кубометров строительного мусора. Для ночных работ подготовили осветительные мачты.