Спасатели извлекли еще одного погибшего из-под завалов в Шебекине

МЧС: количество жертв на месте обрушения подъезда в Шебекине увеличилось до трех

Фото: РИА «Новости»

Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Шебекине. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Количество жертв увеличилось до трех человек», — отметили в ведомстве.

Подъезд многоквартирного дома в Шебекине Белгородской области обрушился в результате атаки ВСУ. Ранее спасатели вытащили из-под завалов тела погибших мужчины и женщины.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обрушения подъезда пострадали семь человек. Разрушено более 20 квартир. Спасатели вывезли с места разбора завалов более 105 кубометров строительного мусора. Для ночных работ подготовили осветительные мачты.

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