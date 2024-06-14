Более 100 «кубов» завалов разобрали на месте рухнувшего подъезда в Шебекине

МЧС: при спасательных работах в Шебекине вывезли около 105 кубометров мусора

Во время аварийно-спасательных работ в Шебекине вывезли около 105 кубометров строительного мусора. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Для проведения аварийно-спасательных работ в ночное время подготовлены осветительные мачты», — отметили в ведомстве.

В МЧС сообщили, что к работам на завалах привлекли более 330 специалистов и 73 единицы спецтехники.

Подъезд жилого дома рухнул в результате обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительной информации, пострадали пять человек. В медицинские учреждения доставили троих пострадавших, остальным оказали помощь на месте.

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