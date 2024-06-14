Тела двух человек нашли на месте обрушившегося подъезда в Шебекине

На месте обрушившегося подъезда жилого дома в Шебекине обнаружили тела двух погибших. Ими оказались мужчина и женщина, сообщила пресс-служба МЧС России.

Спасатели продолжают поисковую операцию на месте ЧП. Вечером 14 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил — число пострадавших в результате обрушения части дома после атаки ВСУ увеличилось до семи. Трое отказались от госпитализации, четырех человек отправили в больницу.

В работах по поиску людей и в разборах завалов задействовали почти 400 специалистов. Для спасателей организовали подвоз горячего питания и питьевой воды, а недалеко от места ЧП открыли ситуационный центр. Туда могут обратиться те, кто желает временно перебраться в пункты временного размещения, а также те, кому нужна психологическая помощь.

Специалисты разобрали 105 кубометров строительного мусора. В работах задействовали более 70 единиц техники.

ВСУ атаковали Шебекино днем 14 июня. В результате обрушился подъезд многоквартирного дома — сразу после удара было известно о трех пострадавших.