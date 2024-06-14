Подъезд жилого дома рухнул в Шебекине после атаки ВСУ

Гладков: три жителя Шебекина пострадали из-за обрушения подъезда после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино, в результате произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. Предварительно, три человека пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

На место ЧП выехали все службы.

«Буду информировать максимально оперативно обо всех последствиях», — пообещал Гладков.

Ранее под удар ВСУ попали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. В Шебекине после прилета снаряда выбило окна в трех жилых домах, в Новой Таволжанке беспилотник сбросил взрывчатку на территорию домовладения. Еще один БПЛА атаковал село Красное.

Утром 14 июня в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Жителям рекомендовали спуститься в укрытие, сообщили «Известия».